İstanbul’a geçit yok!

Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir zaferinin ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’yi kaptan Halil Akbunar’ın golüyle 1-0 dize getiren Göztepe, galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Kadıköy’de son galibiyetini 16 Mart 2000’de alan Göz Göz, 20 yıl sonra Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda üstünlük sağladı. Oynadığı futbol ve kazandığı 3 puan ile alkış toplayan sarı kırmızılılar, 32 puana ulaştı. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen Teknik Direktör Ünal Karaman, akılcı oynadıklarını kaydetti.

Karaman, “Çok düzgün ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. İyi mücadele ettik, akılcı oynadık ve hak ettiğimiz bir maçı kazandık. Tabi ki bunu abartmayacağız.

Bizi çok önemli bir Kasımpaşa mücadelesi bekliyor. Ciddiyetimizi ve disiplinimizi koruyarak bu maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

9. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarsarak bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı. 6 kez de gollük pas veren yıldız oyuncu, ligde en çok skor katkısı yapan Türk oyuncular arasında lider durumda bulunuyor. İlk 20’de başka Türk oyuncu bulunmazken, Halil Akbunar ortaya koyduğu performansla Milli Takım’a göz kırptı. Sosyal medyada Halil’e övgüler yağdıran futbolseverler, Halil’in Milli Takım’da oynaması gerektiğini vurguladı.

Deplasmanda 3. zafer

Göztepe bu sezon 3. deplasman galibiyetini aldı. Daha önce dış sahada Demir Grup Sivasspor’u yine Halil’in golüyle 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor’u da 3-2 devirdi. Ardından üst üste Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep Futbol Kulübü’ne gurbette mağlup olan Göztepe, hasretini Fenerbahçe maçında dindirdi. Deplasmanda 3 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 4 de beraberlik elde edip toplam 13 puan topladı.