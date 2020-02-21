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    HaberlerEge Haberleri İş’te fark yaratılıyor
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    21.02.2020 - 00:01 |

    İş’te fark yaratılıyor

    Bornova Belediyesi’nin Hilton Otelleri’yle birlikte down sendromlu gençlerin meslek sahibi olması amacıyla hayata geçirdiği “İş’te Fark Yaratıyoruz” projesi, uygulamalı servis eğitimiyle devam ediyor.

    İş’te fark yaratılıyor

    18 down sendromlu genç peçete katlamayı, servis açmayı, tepsi ile içecek taşımayı ve boş servisleri toplamayı öğreniyor. Projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, “İş dünyasının da bu projeye katkı koyacağını, kısa sürede istihdamının gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi. Öte yandan Bornova Belediyesi, Süvari Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başlıyor.

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