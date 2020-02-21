21.02.2020 - 00:01 |
İş’te fark yaratılıyor
Bornova Belediyesi’nin Hilton Otelleri’yle birlikte down sendromlu gençlerin meslek sahibi olması amacıyla hayata geçirdiği “İş’te Fark Yaratıyoruz” projesi, uygulamalı servis eğitimiyle devam ediyor.
18 down sendromlu genç peçete katlamayı, servis açmayı, tepsi ile içecek taşımayı ve boş servisleri toplamayı öğreniyor. Projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, “İş dünyasının da bu projeye katkı koyacağını, kısa sürede istihdamının gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi. Öte yandan Bornova Belediyesi, Süvari Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başlıyor.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.