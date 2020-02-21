İş’te fark yaratılıyor

18 down sendromlu genç peçete katlamayı, servis açmayı, tepsi ile içecek taşımayı ve boş servisleri toplamayı öğreniyor. Projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, “İş dünyasının da bu projeye katkı koyacağını, kısa sürede istihdamının gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi. Öte yandan Bornova Belediyesi, Süvari Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başlıyor.