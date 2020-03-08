İstediler, başardılar

İzmir’de imalat ve ihracat yapan tekstil firmasının sahibi Cansen Kırıkkaya (25), işgücünün yüzde 90’nını kadınlardan oluşturdu. Kadınların daha detaycı ve titiz olduğunu dile getiren Kırıkkaya, “Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 15’ten 25’e çıkarmak. 26 yaşıma girmeden, birlikte bunu başaracağız” dedi. Aileden tekstilci olduklarını, şirketini kurmak için Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi’nde bir dükkan tuttuğunu anlatan Kırıkkaya, şöyle konuştu:



Kapımız herkese açık



“Aylık 30 bini aşkın ürün üretimi yapabilecek kapasiteye sahibiz ancak kalifiye eleman sıkıntısı var. Pazarlamacıya da usta başına da ihtiyacımız var. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve yüzde 90’u kadınlardan oluşuyor. Özellikle kadınlarla çalışmak istiyorum. Belediyelerin dikim kursları var. Kendilerini geliştirebilirler. Bizim kapılarımız tüm kadınlara açık. Başarımın sırrı tuttuğunu koparmak. Kadınlar yılmasın. Her kadının kimseye hesap vermeden harcayabildiği bir kasası olmalı.”



60 kadın aynı çatıda



Aydın’ın Koçarlı ilçesinde de dört yıl önce hemşirelikten emekli olan evli ve üç çocuk annesi Yurdagül Bozkurt (55) evde başladığı el işini, mahalleli kadınlarla birlikte büyütüp kooperatife dönüştürdü.



Mahalledeki 10 kadınla bir araya gelip evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdüğünü anlatan Bozkurt, “1.5 yıl önce S.S. Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni kurdum. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile beldeyken Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Yeniköy’ün eski belediye binasının bir bölümü kooperatifin atölyesi oldu. Yıllık 15 bin civarında ürün üreten kooperatif bünyesindeki 60 kadın, ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü’nün de desteği ile Efeler ilçesinde satış yeri açılacak. ‘Kadın isterse’ dedik ve bir kadının neler yapabileceğini gösterdik” dedi.









Üniversitede okuyan kızlarına maddi destek sağlamak için iki yıl önce evinin mutfağında yaptığı köy ekmeklerini satmaya başlayan Sibel Duruer ise, yaşadığı Urla ilçesindeki kadınlara örnek oldu. Emekli olan eşine destek olmak isteyen 45 yaşındaki Duruer, ilçede 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tanıştı. Daha önce hiç çalışmayan Duruer, anneannesinden öğrendiği köy ekmeği tariflerini evinde yapmaya başladı.



Yorgunluğu unutturuyor



Ekmekleri ilk zamanlarda kooperatif aracılığıyla satan Duruer’in ünü kısa sürede ilçe sınırlarını aştı. “Sibel’in Ekmekleri” adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla ürünleri Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da bazı kentlere kargo ile göndermeye başlayan Duruer, “Çok yoruluyorum ama kızlarımın başarıları yorgunluğu unutturuyor. Onlar diplomasını alınca ben de diploma almış gibi hissedeceğim” ifadelerini kullandı.





