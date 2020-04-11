İşten çıkarma yok!

Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi, nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısını, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

MTK’daki işletmelerin kısa ödenek sisteminden faydalandığının altını çizen Başkan Abdullah Salkım, “Bütün sektörler bu salgından nasibini aldı ancak en çok etkilenen turizmden sonra tekstil oldu. Bütün üyelerimize son sürece kadar dayanmaları noktasında moral ve motivasyon aşılıyoruz. Devletin verdiği olanaklardan faydalanabilmeleri için bilgilendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar MTK içerisinden hiçbir işletmede işten çıkarma yapılmadı” dedi.

Kararı destekliyoruz

MTK’da üretim yapan işletme sayısının çok az olduğuna değinen Salkım, “Sağlık sektörüne çalışan işletmeler var. Devlet kontrolünde tam zamanlı çalışıyorlar. Onun dışında küçük siparişleri tamamlayan işletmeler tekrar kapatacak. Maske konusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan maske satışını yasakladı. MTK içerisinde maske üretimi için yatırım yapan işletmeler var. Bu işletmeler içerisinde Sağlık Bakanlığı’ndan onay alanlar sadece devlete satacak. Bizce maske konusunda çok iyi karar verildi. 30 kuruşluk maliyeti olan bir maskeyi 5 liraya satıyorlard” diye konuştu.

Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Ege Tekstil İhracatçıları Başkanı ve MTK Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Jak Eskinazi ise “Sürecin çok uzamamasını ve sosyal mesafeyi koruyarak virüsü ülkemizden çıkarmayı başarmalıyız. Süreci erken tamamlarsak krizi avantaja çevirecek üretim kapasitesi ülkemizde mevcuttur” ifadelerini kullandı.