‘İşten kimseyi çıkarmadık’

Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, METASU ve MENAŞ adlı iştirakli şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını bugüne kadarki süreçte belediye başkanı veya başkan vekilinin yürüttüğünü belirtti. Başkan Vekili olduktan sonra teamüller gereği METASU ve MENAŞ ile ilgili yetki istediklerini belirten Pehlivan, “Bu talebimiz, işçi kıyımı yapacağımız şeklinde propaganda malzemesine dönüştürüldü. Göreve geldiğimiz süreden itibaren bugüne kadar tek bir personeli işten çıkarmadık. METASU’da 649 çalışan personel var, bir o kadar da Belediye’de benim yönetimimde olan personel var. Tek bir personelin işten çıkarılmamış olması, onlara bir cevap niteliğindedir” dedi.