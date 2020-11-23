‘İstifa planımız şimdilik yok’

Kaybedilen maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük üzüntü yaşadı. Üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle ligde zor günler geçiren Ege ekibi, taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Ligde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Denizlispor, ligin dibine demir attı. Teknik Direktör Robert Prosinecki, son 3 maçta iyi oynayıp sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Prosinecki, “Gelecekle alakalı öyle bir planımız yok. Elimizden gelen her şeyi yaparak ve çok çalışarak daha iyi olmak için çabalıyoruz. Gelecekle alakalı istifa planımız yok. O yüzden devam ediyoruz” dedi.