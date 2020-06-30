İstihdam artış hızında Türkiye ikincisi

Ege Bölgesi Türkiye’nin üçüncü çeyreğe yönelik olumlu istihdam görünümü sunan iki bölgeden biri oldu. ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Ege Bölgesi, beş bölge arasında + yüzde 5 ile Karadeniz Bölgesi’nin ardından en güçlü istihdam görünümüne sahip bölge olarak öne çıkıyor. Ege Bölgesi’nde işe alım planları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 puanlık bir düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 puan zayıflamış bulunuyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Finans ve kurumsal hizmetler ile ilaç sektörü işe alım beklentilerinde artış öne çıkıyor. Olumlu beklenti bildiren sektörlere yenilerinin eklenmesiyle dördüncü çeyrekten daha pozitif bir istihdam görünümü öngörebiliriz” dedi.