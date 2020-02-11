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    HaberlerEge Haberleri İstihdam bürosu Çiğlililerin umudu
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    11.02.2020 - 07:00 |

    İstihdam bürosu Çiğlililerin umudu

    Çiğli Belediyesi, istihdam bürosu aracılığıyla bugüne kadar, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere İzmir ve Manisa’da üretim yapan 222 özel firma ile iş arayan vatandaş belediye çatısı altında bir araya getirildi.

    İstihdam bürosu Çiğlililerin umudu

    Çiğli Belediyesi, istihdam bürosu aracılığıyla bugüne kadar, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere İzmir ve Manisa’da üretim yapan 222 özel firma ile iş arayan vatandaş belediye çatısı altında bir araya getirildi. 2019 ve 2020 yılı itibariyle belediye meclis salonunda yapılan iş görüşmelerine 2 bin 934 kişi katılırken, yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası bin 230 kişinin başvurusu olumlu sonuçlandı. Başkan Utku Gümrükçü, “Yüzlerin gülümsediği bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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