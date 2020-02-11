İstihdam bürosu Çiğlililerin umudu

Çiğli Belediyesi, istihdam bürosu aracılığıyla bugüne kadar, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalar başta olmak üzere İzmir ve Manisa’da üretim yapan 222 özel firma ile iş arayan vatandaş belediye çatısı altında bir araya getirildi. 2019 ve 2020 yılı itibariyle belediye meclis salonunda yapılan iş görüşmelerine 2 bin 934 kişi katılırken, yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası bin 230 kişinin başvurusu olumlu sonuçlandı. Başkan Utku Gümrükçü, “Yüzlerin gülümsediği bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.