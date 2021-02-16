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    16.02.2021 - 00:04 |

    İstihdam garantili

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Konak Belediyesi, Yaman Tekstil işbirliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün hibe desteği ile hayata geçirdiği ‘Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi’ nde başvurular başladı.

    İstihdam garantili

    Proje boyunca 25-45 yaş aralığında 30 işsiz kadına 3 ay boyunca düz dikiş, reçme ve overlok makinesi operatörlüğü ve 22-32 yaş aralığında üniversite mezunu işsiz 10 kadına da 10 günlük tasarım odaklı eğitim semineri verileceğini söyleyen İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Toplamda 520 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadınlar sertifika alacak. Proje, Yaman Tekstil’in katkılarıyla yüzde 30 iş garantili olarak uygulanacak” dedi.

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