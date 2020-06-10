İstihdam müjdesi

İzmir Çeşme’da, tarım ürünlerinin kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimlerine destek veren, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Bu projeyle donanımlı kadın ve genç aşçılar yetişecek” dedi. Çankırı’nın katkısıyla, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında sektör işbirliği protokolü imzalandı. Projeyle, Çeşme tarım ürünleriyle ilgili kooperatif üzerinden, pazarlama ve markalaşma girişimleriyle, donanımlı kadın ve genç aşçıların yetişmesi sağlanacak. Çankırı, “Genç aşçılar yetiştirme hedefiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan projenin, temel mutfak becerilerine sahip üretici gençlerin sosyal, kültürel, eğitim, mesleki bilgi ve becerilerini artırma yönünde çalışmalara öncülük eedeceğini kaydetti, “Kadınlar ve genç aşçılar için oluşturduğumuz iş ve meslek alanları ile istihdamın önünü açıyoruz” dedi.