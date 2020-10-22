İstihdam noktası

Ofis sayesinde son 1 yılda 460 kişi ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda çeşitli sektörlerde iş buldu. İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, “Kuşadası sürekli göç alan bir ilçe olduğu için nüfusu her geçen yıl artıyor. Kentin ekonomisi büyük oranda turizme dayandığı için özellikle genç arkadaşlarımız düzenli iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ayrıca işverenler de kendilerine uygun nitelikli iş gücünü bulmakta zorluk çekiyor. En büyük hedefimiz kentimizde yaşanan işsizlik sorununu azaltabilmek” diye konuştu.