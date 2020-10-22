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    HaberlerEge Haberleri İstihdam noktası
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    22.10.2020 - 00:02 |

    İstihdam noktası

    Kuşadası Belediyesi ile İŞKUR ilçe Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl kurulan ‘İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası’, kısa sürede iş arayanların yeni umudu oldu.

    İstihdam noktası

    Ofis sayesinde son 1 yılda 460 kişi ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda çeşitli sektörlerde iş buldu. İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, “Kuşadası sürekli göç alan bir ilçe olduğu için nüfusu her geçen yıl artıyor. Kentin ekonomisi büyük oranda turizme dayandığı için özellikle genç arkadaşlarımız düzenli iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Ayrıca işverenler de kendilerine uygun nitelikli iş gücünü bulmakta zorluk çekiyor. En büyük hedefimiz kentimizde yaşanan işsizlik sorununu azaltabilmek” diye konuştu.

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