23.04.2020 - 00:02 |
İstiklal Marşı hep bir ağızdan
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uluslararası bir şenlikle ve günler süren renkli etkinliklerle kutlayan Karşıyakalılar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl aynı coşkuyu evlerinde yaşayacak.
Türk bayrakları ve süslemelerle donatılan balkonlar, bayram yerine dönüştü. Binlerce Karşıyakalı bugün saat 21.00’de balkonlarında buluşup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak. Başkan Dr. Cemil Tugay, başta çocuklar olmak üzere tüm Karşıyakalıları Türk bayrakları ile balkonlarda buluşmaya çağırdı.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.