İstiklal Marşı hep bir ağızdan

Türk bayrakları ve süslemelerle donatılan balkonlar, bayram yerine dönüştü. Binlerce Karşıyakalı bugün saat 21.00’de balkonlarında buluşup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak. Başkan Dr. Cemil Tugay, başta çocuklar olmak üzere tüm Karşıyakalıları Türk bayrakları ile balkonlarda buluşmaya çağırdı.