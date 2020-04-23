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    HaberlerEge Haberleri İstiklal Marşı hep bir ağızdan
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    23.04.2020 - 00:02 |

    İstiklal Marşı hep bir ağızdan

    Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uluslararası bir şenlikle ve günler süren renkli etkinliklerle kutlayan Karşıyakalılar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl aynı coşkuyu evlerinde yaşayacak.

    İstiklal Marşı hep bir ağızdan

    Türk bayrakları ve süslemelerle donatılan balkonlar, bayram yerine dönüştü. Binlerce Karşıyakalı bugün saat 21.00’de balkonlarında buluşup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak. Başkan Dr. Cemil Tugay, başta çocuklar olmak üzere tüm Karşıyakalıları Türk bayrakları ile balkonlarda buluşmaya çağırdı.

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