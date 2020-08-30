‘İstiklal Marşımızı balkondan okuyalım’

Köşger, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın onuru ve coşkusunu birlikte yaşamak istediklerini belirtti. Vali Köşger, şu ifadeleri kullandı:

Saat 21.00’de



“Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik anlamında kısıtlı fakat ruh ve heyecan noktasında en üst seviyede kutlayacağımız bayramda İzmirli hemşerilerimizi, evlerinin camları ve balkonlarında şanlı al bayrağımızla birlikte saat 21.00’de İstiklal Marşı’mızı okumaya davet ediyorum.” l AA