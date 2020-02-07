İstikrar zirveye çıkarıyor

Türk tenisi için hep söylediğim gençlere sahip çıkma kavramının artık vücut bulma vaktinin geldiği, çok yakın tarihte Atakan Karahan kardeşimizin göğsümüzü kabartmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. 14 yaşındaki Atakan, Avrupa’da kendi yaş klasmanında birinciliğe yükselerek tenisimizde yeni bir sayfayı açan isim oldu. Atakan, başarısını kendi ağzından anlatırken şu sözleri kullanıyor:

“9 yaşında 10 yaş master turnuvasını kazandım. Sonrasında 11 yaşındayken 12 yaş milli takımına seçildim. Ardından şu an 14 yaş milli takımındayım. Çok sayıda kupa kazandım ama benim için en önemlileri milli takım turnuvaları oluyor. 14 yaş klasmanında şu anda 1 numarayım. Çok gurur verici.”



Buraya kadar olan kısmı elbette takdire şayan ama Atakan’ın antrenörünün söylediği birkaç cümleyse belki de işin kilit ifadelerini oluşturuyor.

Antrenör Hikmet Saraç, “Geldiğinde 5 yaşındaydı. Günde bin defa topa vururdu” dedi. Görüyorsunuz ya tenis dostları, başarı asla tesadüf değil.

5 yaşında başlayan bir macera, 9 yıllık bir emekle Avrupa’nın zirvesine çıkardıysa, burada istikrarın önemi kendini net bir şekilde gösteriyor.

Sevgili Atakan’ın şimdiye dek gösterdiği başarıları, uluslararası tenis camiasında en üst perdeden göstermesi içinse şimdi çok daha zorlu bir süreç başlayacak. Sıkı beslenme programları, yoğun antrenman programları derken, maliyetli bir dönem yaşanacak. Elbette milli formayı giyen sporcumuza, Türkiye Tenis Federasyonu’nun sahip çıkacağından eminim fakat, iş dünyasından sponsorların da Atakan için devreye girmesi çok önemli.



Yakın tarihte Novak Djokovic’in antrenörlüğünü yapan bir zamanların kort efsanelerinden Ivan Ljubicic’in bile dikkatini çekip övgüsünü alan Atakan’ın, Türkiye’yi gururlandırmasını istiyorsak, destek şart.

Peki genç sporcumuzu yalnız bırakırsak ne olur?

Çoğu zaman yaşadığımız acı kaderde olduğu gibi, yine çok iyi bir antrenör kazanmış oluruz. Bundan sonra genç yeteneklerimizin maça çıkacağı yaşta, antrenör olmak zorunda kalmamaları dileğiyle...