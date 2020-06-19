‘İstişare etmeden bir karar vermem’

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Siirt Valiliği’nden, Denizli Valiliği’ne atanan Ali Fuat Atik, Denizli’ye gelerek görevine başladı. Valilik önünde protokol üyelerince karşılanan Atik, istişareye önem veren bir yönetici olduğunu ifade etti, “Yönetim anlayışım, vatandaş odaklı hizmettir. İstişare etmeden karar vermem. Kentimizi daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. Atik, “Siirt’te göstermiş olduğumuz performansı Denizli’de de sağlayacağız. Benden önce görev yapmış valilerimize teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı yerden daha güzel bir Denizli’yi, bizden sonra gelecek olan meslektaşlarımıza bırakırız” diye konuştu. -RAMAZAN ÇETİN DHA