BİST112.4951.40EURO7.680.01USD6.850.06ALTIN380.280.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İstişare etmeden bir karar vermem’
    ABONE OL
    19.06.2020 - 00:02 |

    ‘İstişare etmeden bir karar vermem’

    ‘İstişare etmeden bir karar vermem’

    İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Siirt Valiliği’nden, Denizli Valiliği’ne atanan Ali Fuat Atik, Denizli’ye gelerek görevine başladı. Valilik önünde protokol üyelerince karşılanan Atik, istişareye önem veren bir yönetici olduğunu ifade etti, “Yönetim anlayışım, vatandaş odaklı hizmettir. İstişare etmeden karar vermem. Kentimizi daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. Atik, “Siirt’te göstermiş olduğumuz performansı Denizli’de de sağlayacağız. Benden önce görev yapmış valilerimize teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı yerden daha güzel bir Denizli’yi, bizden sonra gelecek olan meslektaşlarımıza bırakırız” diye konuştu. -RAMAZAN ÇETİN DHA

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

    Son dakika... Öğrencilerin dikkatine! Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar teröristlerin inlerinde

    Sıradaki Haber