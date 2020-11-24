İstismarcılara taviz yok!

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 1 kadın dilenciye 187 lira para cezası kesildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler kontrol edildi. Camikebir Mahallesi’ndeki Balıkçılar Meydanı’nda vatandaşlardan para isteyen bir kadın suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca 187 lira para cezası kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 367 liraya da tutanakla el konuldu. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Bu tür vakaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.