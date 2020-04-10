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    HaberlerEge Haberleri İşveren ve çalışana dayanışma çağrısı
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    10.04.2020 - 00:04 |

    İşveren ve çalışana dayanışma çağrısı

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, Kovid-19 salgınının yeni iletişim şekilleri geliştirdiğini, bu süreçte firmalar ayakta kalmaya çalışırken özellikle çalışan-işveren iletişiminin büyük önem arz ettiğini söyledi.

    İşveren ve çalışana dayanışma çağrısı

    Firmalar açısından kriz yönetiminin işveren çalışan uyumundan geçtiğini belirtten Küçükkurt, “İşverenlerin birçok sorunla boğuşurken, çalışanlar da iş ve gelecek kaygısı yaşıyor. Sorun ortak, firmayı ayakta tutmanın hem çalışana hem işverene faydalı olduğunu her iki tarafta görmeli ve her önlemi ortaklaşa alıp iletişimi kesinlikle koparmamalı” dedi. İşverenlere seslenen Küçükkurti şöyle konuştu:

    En etkili yöntem

    “Asla tek başınıza karar vermeyin, ekip kurun ve çalışanların da bu ekibin kararlarını sahiplenmesini sağlayın ve iletişimi sürdürün. Şeffaf olmak da bu süreçte çok önemli. Ayrıca çalışanlar ile kişisel bağlantı kurmak, onları dinlemek de gerekli. Kişisel bağlantı, tüm anket, araştırma ve İK raporundan daha etkilidir.”

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