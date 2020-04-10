İşveren ve çalışana dayanışma çağrısı

Firmalar açısından kriz yönetiminin işveren çalışan uyumundan geçtiğini belirtten Küçükkurt, “İşverenlerin birçok sorunla boğuşurken, çalışanlar da iş ve gelecek kaygısı yaşıyor. Sorun ortak, firmayı ayakta tutmanın hem çalışana hem işverene faydalı olduğunu her iki tarafta görmeli ve her önlemi ortaklaşa alıp iletişimi kesinlikle koparmamalı” dedi. İşverenlere seslenen Küçükkurti şöyle konuştu:

En etkili yöntem

“Asla tek başınıza karar vermeyin, ekip kurun ve çalışanların da bu ekibin kararlarını sahiplenmesini sağlayın ve iletişimi sürdürün. Şeffaf olmak da bu süreçte çok önemli. Ayrıca çalışanlar ile kişisel bağlantı kurmak, onları dinlemek de gerekli. Kişisel bağlantı, tüm anket, araştırma ve İK raporundan daha etkilidir.”