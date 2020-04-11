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    11.04.2020 - 00:04 |

    İşverenle buluşturdu

    Yunusemre Belediyesi oluşturduğu istihtam birimi, iş arayan vatandaşa yardımcı oluyor.

    İşverenle buluşturdu

    Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan EGEM Şirketler Grubu, aradığı kriterleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Halklailişkiler Müdürlüğü’nde mülakat gerçekleştirdi.

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