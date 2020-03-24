24.03.2020 - 00:01 |
İşyerleri kapananlara erzak yardımı
Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi işletmelerde yevmiye usulü ile çalışan ve işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak yardımı dağıtmaya başladı.
Mağduriyetleri gidermek için çalışma başlattıklarını ifade eden başkan Zeki Bilgin, “Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.