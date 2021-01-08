İşyerleri teker teker dezenfekte ediliyor

Pandemi ile mücadele kapsamında Konak Belediyesi’nin esnafa desteği sürüyor. Esnafın ve vatandaşın, sağlıklı ve güvenli alışverişi için Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda başlatılan dezenfeksiyon çalışması ile Çarşı’daki dükkanlar teker teker dezenfekte ediliyor. Esnafı ayakta tutmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Abdül Batur, işlemlerin Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden devam edeceğini kaydetti.