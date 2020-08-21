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    21.08.2020 - 00:01 |

    İtalyan mutfağına bekliyorlar

    Çeşme Ayayorgi koyunda faaliyet gösteren Cozy Çeşme, gurme lezzetleri ve deniz keyfiyle tatilcileri ağırlıyor. Deneyimli bir ekiple hizmet verdiklerini söyleyen, işletme sahipleri İlyas Köse ve Özcan İçli, başta hijyen olmak üzere konforlu ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken mekânda konuklarını Eylül ayında da ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

    İtalyan mutfağına bekliyorlar

    Sosyal mesafe ve diğer tüm hijyen kurallarına uyularak tasarlanan mekânla ilgili olarak bilgi veren Özcan İçli, “Ayayorgi Koyu’nun en güzel yerinde yer alan Cozy Çeşme’de plaj, eğlence ve lezzet bir arada sunuluyor.

    İtalyan mutfağı ile ön plana çıkan işletmemizde risotto, ıstakoz, deniz mahsullü salata ve diğer spesiyallerimizi beğeniye sunuyoruz” diye konuştu.

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