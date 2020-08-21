İtalyan mutfağına bekliyorlar

Sosyal mesafe ve diğer tüm hijyen kurallarına uyularak tasarlanan mekânla ilgili olarak bilgi veren Özcan İçli, “Ayayorgi Koyu’nun en güzel yerinde yer alan Cozy Çeşme’de plaj, eğlence ve lezzet bir arada sunuluyor.



İtalyan mutfağı ile ön plana çıkan işletmemizde risotto, ıstakoz, deniz mahsullü salata ve diğer spesiyallerimizi beğeniye sunuyoruz” diye konuştu.