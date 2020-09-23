‘İtalya’yla ticareti virüs etkiledi’

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı ‘Dış Ticaret Elçileri’nde bu kez İtalya’yı ele aldı.

EGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Aslan’ın ev sahipliğinde online gerçekleşen toplantıya, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barkan konuk oldu. Pandemi sürecinden en çok etkilenen ülke İtalya ile ticari ilişkileri devam ettirmek isteyen EGİAD temsilcileri, iş koşullarını masaya yatırdı. Türkiye ile İtalya arasında 5 yılda 93 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildi, pandemi nedeniyle bu süreç etkilendi.

Türkiye genelinde en çok dışsatım yapılan ülke sıralamasında 4. olan İtalya’ya 2020’nin ilk 8 ayında 4 milyar 460 milyon dolar ihracat sağlandı. İki ülke arasındaki ticaretin büyük önem taşıdığını belirten Aslan, “Ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek isteyen üyelerimize ışık tuttuğumuza inanıyorum. Dış Ticaret Elçileri olarak bu tip faaliyetlerle ihracatımızı öne geçirme gayretindeyiz” dedi. Barkan da, “Yurtdışı bağlantılı ürettiğin ürünün katma değerli olmasını istiyorsan, İtalya’yı seçmek çok iyi bir tercih olabilir. Made in Italy markası olan ürün, fiyat olarak kendini katlayabilmekte” diye konuştu.