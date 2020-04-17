İTB’den örnek uygulama

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli; Kovid-19’un, dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını ve nüfusu 8 milyara koşan insanoğlunun doğayla barışık yaşamasının bir gereklilik olduğunu herkese yeniden anımsattığını belirtti, “Bu doğrultudaki çalışmalardan biri olarak, kurumun karbon ayak izini hesaplattık” dedi. Yapılan teknik çalışma kapsamında, ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplaması Standardı’na göre Borsa’nın 2019 yılına ait faaliyetleri sonucunda 167 tCO2 birim karbon salımı oluştuğu, bu salımın etkisini sıfırlamak amacıyla 400 adet kızılçam ağacı dikilmesi gerektiği vurgulandı. Kestelli, “Doğal kaynakları korumalıyız” dedi.