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    09.07.2020 - 00:09 |

    İtfaiyenin yeni üyeleri

    İtfaiyenin yeni üyeleri

    Balıkesir’de altı can dost, Büyükşehir İtfaiyesi’yle operasyonlara katılacak.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bünyesine arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alacak 6 köpeği dahil etti.

    Eğitim alacaklar

    Yıldız Arama Kurtarma ekibinde görev alacak olan köpekler özel olarak yetiştirildi. 4 Belçika Mali ve 1 Labrador cinsi köpek arama kurtarmada, 1 Alman Kurdu da iz sürmede eğitimlerini Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde ekip arkadaşlarıyla birlikte tamamlayacak. İtfaiyenin yeni üyeleriyle tanışan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “1,5 ay boyunca itaat ve uyum eğitimi alacak olan köpekler, ileri seviye eğitimin ardından 6 ay içinde göreve başlayacak” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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