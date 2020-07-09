İtfaiyenin yeni üyeleri

Balıkesir’de altı can dost, Büyükşehir İtfaiyesi’yle operasyonlara katılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bünyesine arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alacak 6 köpeği dahil etti.

Eğitim alacaklar

Yıldız Arama Kurtarma ekibinde görev alacak olan köpekler özel olarak yetiştirildi. 4 Belçika Mali ve 1 Labrador cinsi köpek arama kurtarmada, 1 Alman Kurdu da iz sürmede eğitimlerini Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde ekip arkadaşlarıyla birlikte tamamlayacak. İtfaiyenin yeni üyeleriyle tanışan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “1,5 ay boyunca itaat ve uyum eğitimi alacak olan köpekler, ileri seviye eğitimin ardından 6 ay içinde göreve başlayacak” dedi.