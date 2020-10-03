85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İtiraz edeceğiz’
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 |

    ‘İtiraz edeceğiz’

    Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, meclis üyelerine 500 günlük hizmet raporunu sundu.

    ‘İtiraz edeceğiz’

    Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, meclis üyelerine 500 günlük hizmet raporunu sundu. Gündem dışı söz alan AK Parti’li Erhan Çalışkan, Büyükşehir İmar Komisyonu’nda kabul edilen Balçova’nın “Çamlıküme Planları” konusunda iki kurum arasında çatışma görüntüsünün ortaya çıktığını söyledi, “Yaptığımız planın altına bir madde eklediler ve bürokratik bir engel çıkardılar. Bu madde ile planımız topal ördek gibi çıkıyor” dedi. Başkan Çalkaya, plan notuna itiraz edeceklerini ifade etti. Büyükşehir’de kabul edilen planlarda bölgeye 6 kat yapılaşma hakkı verilmiş, arazi eğimli olduğu için kot altında kalan giriş katların kullanılmaması için dört tarafının da kapalı olması hükmü getirilmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber