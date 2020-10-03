‘İtiraz edeceğiz’

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, meclis üyelerine 500 günlük hizmet raporunu sundu. Gündem dışı söz alan AK Parti’li Erhan Çalışkan, Büyükşehir İmar Komisyonu’nda kabul edilen Balçova’nın “Çamlıküme Planları” konusunda iki kurum arasında çatışma görüntüsünün ortaya çıktığını söyledi, “Yaptığımız planın altına bir madde eklediler ve bürokratik bir engel çıkardılar. Bu madde ile planımız topal ördek gibi çıkıyor” dedi. Başkan Çalkaya, plan notuna itiraz edeceklerini ifade etti. Büyükşehir’de kabul edilen planlarda bölgeye 6 kat yapılaşma hakkı verilmiş, arazi eğimli olduğu için kot altında kalan giriş katların kullanılmaması için dört tarafının da kapalı olması hükmü getirilmişti.