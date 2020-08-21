İtiraz gelmezse ilk olacak

Milas zeytinyağına AB’den coğrafi işaret alınması sürecinde sona gelindiğini açıklayan MİTSO Başkanı Özer, “Karar askıda eğer pürüz yaşanmazsa ‘Olmaz’ denileni başaracağız” dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) hem ilçe hem de ülke adına bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Coğrafi işaretli Milas Zeytinyağına AB’den de coğrafi işaret alınması için MİTSO’nun yaptığı başvuru kabul edildi. Üç aylık askı süresinde bir itiraz gelmez ise Milas zeytinyağı, Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış dördüncü, zeytinyağında ise ilk ürünü olacak.

Kalitesine güveniyoruz

13 Kasım 2017 tarihinde yaptıkaları başvuruyla sürecin başladığını anlatan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Milas zeytinyağına AB’den coğrafi işaret alınmasında son aşamaya gelinmesi ve askı sürecinin başlaması sevinç ve gururla karşılandı. Biz, Milas zeytinyağımıza inanıyor ve üstün kalitesine güveniyorduk. Bu yüzden inançla ve güvenle yola çıktık. İlk olarak ‘Olmaz’ denileni başardık ve Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Milas zeytinyağına coğrafi işaret almayı başardık. Ardından yine başka bir ‘İmkansız’ denileni başardık ve AB’ye yaptığımız başvuruda son üç aylık sürece geldik” dedi.

Memecik türü

İlçe sınırları içinde yaygın olan “memecik” türü zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerden çıkarılan aroması ve polifenol değerleri yüksek zeytinyağına coğrafi işaret almak üzere MİTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmuştu. TPMK, 2016 yılında MİTSO’nun başvurusunu kabul ederek Milas zeytinyağını, “menşe türü” coğrafi işaretli ürün olarak tescilledi.