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    HaberlerEge Haberleri İTOB’dan kamyon dolusu yardım
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    04.11.2020 - 00:04 |

    İTOB’dan kamyon dolusu yardım

    İTOB Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, depremde evleri hasar gören vatandaşlara yardım kamyonlarını gönderdi.

    İTOB’dan kamyon dolusu yardım

    Depremzedelere destek olmak amacıyla, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki’yle birlikte AFAD ekibi koordinasyonu ve Kızılay aracılığıyla eksik belirleyen İTOB Organize Sanayi Bölgesi, üyeleriyle temasa geçti. Erzak paketleri ile battaniye, kışlık bot, mont, çadır, çocuk bezi ve uyku tulumları kısa sürede hazırlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri kamyonlarla gönderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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