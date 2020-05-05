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    HaberlerEge Haberleri İyi beslenin hareket edin
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    05.05.2020 - 07:00 |

    İyi beslenin hareket edin

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), koronavirüs boyunca evde kalan insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için yapılması gerekenleri, Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu ile masaya yatırdı.

    İyi beslenin hareket edin

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), koronavirüs boyunca evde kalan insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için yapılması gerekenleri, Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu ile masaya yatırdı. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda, bağışıklık sistemini güçlendirmek için insanların hareket alanı oluşturması ve doğru gıdaları tüketmesi önerildi. Koronavirüse karşı alınacak en önemli kişisel tedbirin bağışıklığı güçlü tutmak olduğunu belirten Rodoplu, şöyle konuşu:
    “Öncelikle bol su içmek ve uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Yediğiniz yemekler kadar gün içinde hareketli olmanız da çok önem arz ediyor. Doktor tavsiyesi olmadan lütfen ilaç kullanmayın çünkü kullandığınız bu ilaçlar vücudunuzun doğal direncini düşürüyor. Bu süre zarfında süper gıda olarak bilinen nar, brokoli, ıspanak, marul, badem gibi antioksidan özelliği olan ürünleri de tüketin.”

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