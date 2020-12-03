İyi kalplerin verdiği ilham ödül getirdi

Başarılı gençler, “Karabağlar Üçkuyular’da belirlediğimiz semtin sakinleri, kendi çabalarıyla sokak hayvanlarına yardım ediyordu. Kuş evleri yaptılar. Bir grup kurup hayvanlarını birlikte yürüyüşe çıkarıp aktivitelerde bulundular. Yaratıcı çözümleri bize de ilham verdi” dedi.



Buluşma noktası



Düşük karbon ayak izi tasarım hedefi ile tasarımlarını oluşturduklarını belirten ikili, “Hem insanların fikirlerini gerçekleştirebilecekleri bir yer tasarlamak istedik hem de sokak ve ev hayvanlarının birlikte zaman geçirebilecekleri, her canlının buluşma noktası bir mekan tasarlama hedefi koyduk. İnsanlara ilham vermek ve onları motive etmek için teknolojik fuarlar düzenleyerek sonrasında bu enerjiyi somut hale dökebilmeleri için atölyeler de tasarladık. Her programı ayrı kütlelere bölerek insanlara hem özgürlük tanımak istedik hem de yeşil, doğa ile olan bağlantılarını koparmamayı amaçladık” diye konuştu.