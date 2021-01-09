İyi ki el ele verdik

İzmir Kızılay Şubesi ile ilçe şube başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 30 Ekim depreminde verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. “İzmir’in depremdeki dayanışma bütün Türkiye’ye ilham oldu” diyen Soyer, “İnsanlara umut veren, dertlerine derman olan bu işbirliği, belki de Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey. İyi ki el ele vermeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da, “İzmir bütün paydaşlarıyla beraber süreci çok büyük karışıklıklara mahal vermeden yönetti. Çok güzel bir sınav verdik” dedi. Baykalmış, deprem sırasında Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin Kızılay’a çok ciddi destek verdiğini, yine fuar hollerinden birinin Kızılay’a tahsis edildiğini belirterek Soyer’e teşekkür etti. Soyer, “Kızılay gönüllüsü olun” çağrısına da şu yanıtı verdi:

“Birbirimizin gönüllüsü olmamız lazım. Üzerimize ne düşüyorsa büyük bir onurla yapmaya devam edeceğiz. Kızılayımıza sahip çıkacağız.”