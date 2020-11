İyiliği birlikte büyüteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de 30 Ekim Cuma günü 6.6 şiddetinde yaşanan deprem felaketinde evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Haritası, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Afet Platformu iş birliği ile oluşturduğu, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına her geçen gün ilgi büyürken, kampanyaya bir destek de İzmir’in 108 yıllık kulübü Karşıyaka’dan geldi. Yeşil kırmızılı ekip, başta Altay, Altınordu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, İzmirspor, Göztepe ve Menemenspor ile İzmir halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu. Kaf Kaf yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından hemşehrilerimiz ve tüm Türkiye her zaman göstermiş olduğu duyarlılığı bir kez daha ortaya koyarak, yardım ve kurtarma çalışmaları ile birlikte afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda muazzam bir çaba ve birlik duygusuyla hareket etti, etmeye devam ediyor. Yüreğinizin en derin noktasından gelen, hepimizi duygulandıran ve bu milletin bir parçası olduğumuz için gururlandıran desteğiniz için minnettarız. Sayenizde, bu felaketi en az yarayla atlatacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor” ifadelerine yer verdi.

‘Onları rahatlatmak istiyoruz’

“Depremin etkileri ne yazık ki çabuk sona ermiyor” diyen Karşıyaka Spor Kulübü, “Sırada, depremi en kötü şekilde yaşayan; evleri yıkılan veya ağır hasar alan, gidecek yuvası kalmayan vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak var. Şu anki en önemli konumuz, onların deprem sonrasında yaşayacağı tüm olumsuzlukların üstesinden gelmek. Karşıyaka Spor Kulübü olarak; başta Altay, Altınordu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, İzmirspor, Göztepe ve Menemenspor ile İzmir halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye bu kampanya için destek çağrısında bulunuyoruz. Ülkemizi saran iyilik hareketini hep birlikte büyüteceğiz” açıklamasını yaptı. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar ve kampanyaya destek olmak isteyen kişi ve kurumlar, birkirabiryuva.org adresinde bir araya geliyor. ‘Biz varız’ diyen kişi ve kurumlar, bu adresten kira ya da ev desteğinde bulunabiliyor.