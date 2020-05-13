13.05.2020 - 07:00 |
‘İyilik hareketi’ giderek büyüyor
Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı için başlattığı ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi tüm hızıyla devam ediyor.
Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı için başlattığı ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım yapılan iyilik hareketine İYİ Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökçe, yönetimi kurulu üyeleri ile İYİ Parti meclis üyelerinden de destek geldi. Başkan Şeniz Doğan, “Amacımıza, hedefimize ulaşmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz” dedi.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.