‘İyilik hareketi’ giderek büyüyor

Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı için başlattığı ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım yapılan iyilik hareketine İYİ Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökçe, yönetimi kurulu üyeleri ile İYİ Parti meclis üyelerinden de destek geldi. Başkan Şeniz Doğan, “Amacımıza, hedefimize ulaşmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz” dedi.