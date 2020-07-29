BİST1.1530.00EURO8.170.50USD6.940.21ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İyilik hareketi giderek büyüyor
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    İyilik hareketi giderek büyüyor

    Karşıyaka Belediyesi, Kent Market sayısını çoğaltıyor. ‘Çiftlikten Sofraya’ sloganıyla çıktıkları yolda kooperatiflerden gelen ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştıran marketlere, vayandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

    İyilik hareketi giderek büyüyor

    Karşıyaka Belediyesi, Kent Market sayısını çoğaltıyor. ‘Çiftlikten Sofraya’ sloganıyla çıktıkları yolda kooperatiflerden gelen ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştıran marketlere, vayandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Alım gücü zayıf olan vatandaşlara destek olan Kent A.Ş, başlangıç olarak 328 Kent Market Kart dağıttı.
    İhtiyaç sahipleri, 15 günde bir kartlarına yüklenen bakiyeyle yardım paketlerini alabiliyor. Sosyal demokrat belediyecilik örneği gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biz kendi üzerimize düşeni elimizden geldiğince, imkânımız elverdiğince yapma gayretindeyiz” dedi.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber