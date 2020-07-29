İyilik hareketi giderek büyüyor

Karşıyaka Belediyesi, Kent Market sayısını çoğaltıyor. ‘Çiftlikten Sofraya’ sloganıyla çıktıkları yolda kooperatiflerden gelen ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştıran marketlere, vayandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Alım gücü zayıf olan vatandaşlara destek olan Kent A.Ş, başlangıç olarak 328 Kent Market Kart dağıttı.

İhtiyaç sahipleri, 15 günde bir kartlarına yüklenen bakiyeyle yardım paketlerini alabiliyor. Sosyal demokrat belediyecilik örneği gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biz kendi üzerimize düşeni elimizden geldiğince, imkânımız elverdiğince yapma gayretindeyiz” dedi.