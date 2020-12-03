İyilik hareketi giderek çoğalıyor

Bugüne kadar 92 bin 295 lira gelir elde edilen proje kapsamında, özellikle çocuklar için ihtiyacın yoğun olarak yaşandığı mont, kaban, yün kazak ve benzeri ürünler esnaftan alınmaya başlandı. Başkan Şeniz Doğan, böylelikle esnafa da destek olduklarını söyledi. Öte yandan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulacak pazarlar cuma ve pazartesi gününe alındı. Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazarları cuma, Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar ve Gültepe pazarları da pazartesi günü kurulacak.