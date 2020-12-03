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    HaberlerEge Haberleri İyilik hareketi giderek çoğalıyor
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    03.12.2020 - 00:01 |

    İyilik hareketi giderek çoğalıyor

    Merkezefendi Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında kurduğu ‘Giysi Kumbaraları’ndan toplanan kullanılabilir durumdaki giysi ve tekstil ürünleri ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor; toplanan ürünlerin bir diğer bölümü de geri dönüşüme kazandırılıyor.

    İyilik hareketi giderek çoğalıyor

    Bugüne kadar 92 bin 295 lira gelir elde edilen proje kapsamında, özellikle çocuklar için ihtiyacın yoğun olarak yaşandığı mont, kaban, yün kazak ve benzeri ürünler esnaftan alınmaya başlandı. Başkan Şeniz Doğan, böylelikle esnafa da destek olduklarını söyledi. Öte yandan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulacak pazarlar cuma ve pazartesi gününe alındı. Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazarları cuma, Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar ve Gültepe pazarları da pazartesi günü kurulacak.

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