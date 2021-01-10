İyilik köprüsü

Başkan Rana Çetinkaya, köyden gelen yardım talebi ve fotoğrafları görünce hemen harekete geçtiklerini söyledi, “İçimizin cız ettiğini hissettik ve hemen Batman’da bulunan iyilik takipçilerimizle beraber çocuklarımızın bir kısım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İyilik Takipçileri, yanında mutluluğu da getirir. Gerçekten yardımda bulunmak isteyenleri, iyilik takipçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.