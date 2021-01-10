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    10.01.2021 - 00:02 |

    İyilik köprüsü

    İzmir depreminde yaptıkları yardımlarla bir anda gündem olan İyilik Takipçileri Platformu, Batman’ın Kozluk ilçesi, Çayhan Köyü’ndeki 100 çocuğa da ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

    İyilik köprüsü

    Başkan Rana Çetinkaya, köyden gelen yardım talebi ve fotoğrafları görünce hemen harekete geçtiklerini söyledi, “İçimizin cız ettiğini hissettik ve hemen Batman’da bulunan iyilik takipçilerimizle beraber çocuklarımızın bir kısım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İyilik Takipçileri, yanında mutluluğu da getirir. Gerçekten yardımda bulunmak isteyenleri, iyilik takipçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

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