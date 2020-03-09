BİST109.6010EURO7,011,89USD6,151,02ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İyilik meleği
    ABONE OL
    09.03.2020 - 07:00 | | KADİR ÖZEN DHA

    İyilik meleği

    İzmir’de yaşayan Yeliz Sündür, dar gelirliler için seferber oldu. Çevresinde iyilik perisi olarak anılan Sündür, ihtiyaç sahipleriyle devlet kurumları ve hayırseverler arasında köprü oluyor

    İyilik meleği

    İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan spor eğitmeni Yeliz Sündür (41), bir dönem yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unuttu, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan dar gelirliler için seferber oldu. Dar gelirli kişileri tespit eden, çevresinde ‘iyilik perisi’ olarak anılan Sündür, ihtiyaç sahipleriyle devlet kurumları ve hayırseverler arasında aracılık yapıyor. Bugüne kadar 80 aileye erzak ve giyecek gibi malzemeler ulaştıran Sündür, daha fazla aileye ulaşabilmek ve yardım götürebilmek için çabalıyor.

    ‘Gurur duyuyorum’

    Yardım faaliyetleri sonrası iç huzurunun artığını belirten Sündür, “Gece yastığa başımı koyduğumda huzurla uyuduğumu fark ettim. Yardım faaliyetleri sonrası sıkıntılarımı da unutuyordum. İnsanlara yardımcı olabilmek faydalı olabilmek huzur verdi. Kadınlar devlettir. Onlardan naçizane bir şey istiyorum. Biz kadın olarak anne olarak el ele verirsek, birçok kişiye yardım sağlayabiliriz. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum, çalışmamızda siz de yer alabilirsiniz diyorum” dedi.
    Sündür’ün eşi spor eğitmeni Serdar Sündür (41) de, eşiyle gurur duyduğunu vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
    daha fazla video için
    Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul!'Survivor 2020', 7 Mart 2020 akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yarışmada Evrim'in sözleri tartışma yarattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sıradaki Haber