İyilik meleği

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan spor eğitmeni Yeliz Sündür (41), bir dönem yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unuttu, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan dar gelirliler için seferber oldu. Dar gelirli kişileri tespit eden, çevresinde ‘iyilik perisi’ olarak anılan Sündür, ihtiyaç sahipleriyle devlet kurumları ve hayırseverler arasında aracılık yapıyor. Bugüne kadar 80 aileye erzak ve giyecek gibi malzemeler ulaştıran Sündür, daha fazla aileye ulaşabilmek ve yardım götürebilmek için çabalıyor.

‘Gurur duyuyorum’

Yardım faaliyetleri sonrası iç huzurunun artığını belirten Sündür, “Gece yastığa başımı koyduğumda huzurla uyuduğumu fark ettim. Yardım faaliyetleri sonrası sıkıntılarımı da unutuyordum. İnsanlara yardımcı olabilmek faydalı olabilmek huzur verdi. Kadınlar devlettir. Onlardan naçizane bir şey istiyorum. Biz kadın olarak anne olarak el ele verirsek, birçok kişiye yardım sağlayabiliriz. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum, çalışmamızda siz de yer alabilirsiniz diyorum” dedi.

Sündür’ün eşi spor eğitmeni Serdar Sündür (41) de, eşiyle gurur duyduğunu vurguladı.