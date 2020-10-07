07.10.2020 - 00:02 |
İyilik melekleri
Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Kovid-19 sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına minnet ve teşekkürlerini belirtmek için, evlerinde hijyen kurallarına uygun olarak pişirip ambalajladıkları unlu mamulleri götürdü.
Meclis Başkanı Nilgün Göçük, zorlu dönemde görevlerini fedakârca yapan sağlık ekibine moral aşılamak istediklerini vurguladı.
Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Tülin Aygün Torun da, Limantepe kazılarında çalışan genç arkeolog ve öğrencilere de ikramda bulunduklarını söyledi, “Gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz” dedi.