İyilik melekleri

Meclis Başkanı Nilgün Göçük, zorlu dönemde görevlerini fedakârca yapan sağlık ekibine moral aşılamak istediklerini vurguladı.

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Tülin Aygün Torun da, Limantepe kazılarında çalışan genç arkeolog ve öğrencilere de ikramda bulunduklarını söyledi, “Gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz” dedi.