09.05.2020 - 00:02 |
İyilik rafı
Pamukkale’nin Saraylar Mahallesi’ndeki dükkanında av malzemeleri satan Murat Saydam, dükkanının önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu. Marketten aldığı gıda ve temizlik malzemelerini de rafa yerleştirdi.
Esnaf destek veriyor
Üzerine ise ‘İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun’ yazılı not yerleştirdi. Saydam’ın kampanyasına çevredeki esnaf da destek verdi. Esnafın topladığı parayla alınan gıda ürünleri rafa koyuluyor. İhtiyacı olan da gelip, alıyor. Her sabah markete gidip, makarna, bulgur, pirinç, yağ, un, şeker ve tuz gibi ürünler alıp, raflara yerleştirdiğini anlatan Saydam, “Katılımdan oldukça memnunuz. Raflarımız boş kalmıyor.
Projemiz ramazan ayının sonuna kadar sürecek. İhtiyaç sahiplerini davet ediyoruz. Yardım etmek isteyenler de bize destek sağlayabilir” diye konuştu.
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