12.04.2020 - 00:02 |
İyilikte yarışalım
Ege-Koop Başkanı Hüseyin Aslan, koronovirüsün yarattığı ekonomik ve sosyal krizin dayanışmayla aşılabileceğine dikkat çekti.
“Oluşan çok yönlü ekonomik, bireysel ve toplumsal bunalım; ancak, kapsayıcı bir yardımlaşma aşılabilir” diye Aslan, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlere şu önerilerde bulundu: Belediyeler ve hükümet birbirinin rakibi değil, organize gücün tamamlayıcı ve ayrılmaz birer unsurlarıdır. Bu unsurlar arasında bir yarış söz konusu olacaksa bu yarış, iyilikte yarış olmalıdır. İyilik ve güzellikte buluşalım. Unutmayalım ki; iyilik bulaşıcıdır ve gelecekte de iyi günlerin müjdeleyicisidir. Umudumuzu tüketmeyelim. Bizi yarınlara taşıyacak olan umutlarımızdır.”
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.