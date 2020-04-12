İyilikte yarışalım

“Oluşan çok yönlü ekonomik, bireysel ve toplumsal bunalım; ancak, kapsayıcı bir yardımlaşma aşılabilir” diye Aslan, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlere şu önerilerde bulundu: Belediyeler ve hükümet birbirinin rakibi değil, organize gücün tamamlayıcı ve ayrılmaz birer unsurlarıdır. Bu unsurlar arasında bir yarış söz konusu olacaksa bu yarış, iyilikte yarış olmalıdır. İyilik ve güzellikte buluşalım. Unutmayalım ki; iyilik bulaşıcıdır ve gelecekte de iyi günlerin müjdeleyicisidir. Umudumuzu tüketmeyelim. Bizi yarınlara taşıyacak olan umutlarımızdır.”





