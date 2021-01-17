İyot dengesine dikkat

Yetersiz iyot alımı yanında aşırı iyot tüketiminin de tiroit işleyişini bozabileceğini söyleyen Bahçeci, dengesiz iyot tüketiminin tiroidin az (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilmesi yanında uzun süreli fazla miktarda iyot alımının da Hashimoto gibi olaylara yol açabileceğini belirtti. “Günde 500 mikrogramdan fazla iyot alımından kaçınılmasını gerek” diyen Bahçeci, “Turpgiller ve soya ürünleri de guatr veya tiroit bezinde büyümeye yol açan “Guatrojenik” dediğimiz maddelerdir. Normal ölçülerde tüketmek yararlıdır ancak aşırı uzun süreli kronik biçimde ölçüde tüketim hipotiroidiyi tetikleyebilir” dedi.