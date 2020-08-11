11.08.2020 - 07:00 |
İZİD, çalışmalara yeniden başladı
2016 yılında İzmir Valiliği’nin onayıyla kurulan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), istihdama dayalı projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.
2016 yılında İzmir Valiliği’nin onayıyla kurulan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), istihdama dayalı projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle uzun süredir kalabalık toplantılardan uzak duran İZİD üyeleri, Arabulucu-Avukat Funda Karaltı’nın Karaltı Hukuk Bürosu’nda bir araya geldi. İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Amacımız, girişimciliğin desteklenmesi, buna bağlı olarak istihdamın artırılmasıydı. Derneğimizi bugünlere getirdik” dedi.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.