İZİD, çalışmalara yeniden başladı

2016 yılında İzmir Valiliği’nin onayıyla kurulan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), istihdama dayalı projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle uzun süredir kalabalık toplantılardan uzak duran İZİD üyeleri, Arabulucu-Avukat Funda Karaltı’nın Karaltı Hukuk Bürosu’nda bir araya geldi. İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Amacımız, girişimciliğin desteklenmesi, buna bağlı olarak istihdamın artırılmasıydı. Derneğimizi bugünlere getirdik” dedi.