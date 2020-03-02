İZİKAD bayrağı sezgin’de

İzmir İş Kadınları Derneği’nde (İZİKAD), bayrak değişimi yaşandı. İZİKAD dernek merkezinde yapılan genel kurulda Huriye Serter bayrağı, Betül Sezgin’e devretti. Genel kurulun divan başkanlığını Özden Monkul Erten yaparken, yönetim kurulu üyeleri ise Dilek Kalkan, Mürvet Kocaaslan, Sertaç Bilir Üsel, Aybige Çalık, Elif Özel ve Şima Ulaş oldu. Dört yıl başkanlık olmak üzere İZİKAD’a 11 yıl hizmet ettiğini belirten Serter, derneğin gerek iş yükü gerek sorumluluğu ve çalışma grupları sayesinde gelişmeye devam edeceğini söyledi, “İZİKAD bayrağını yeni yönetim kurulumuz ve başkanımız daha da yukarı taşıyacaktır” diye konuştu. Sezgin de, başkanlık dönemi içinde İZİKAD’a katkılarından dolayı Huriye Serter’e teşekkür etti.

Her zaman İZİKAD’ın bayrağını daha yukarılara çıkarmak için çalışacaklarını kaydeden Sezgin, “İZİKAD güçlü sivil toplum örgütü olarak kendini gösterdi, göstermeye devam edecek. Kadın hakları başta olmak üzere toplumsal sorunların çözümünde her zaman kilit rol oynamaya ve bireylere yol göstermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.