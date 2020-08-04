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    HaberlerEge Haberleri İZİKAD, çağı yakalayacak
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    04.08.2020 - 07:00 |

    İZİKAD, çağı yakalayacak

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı.

    İZİKAD, çağı yakalayacak

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. “Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin yerini anlamak için çalışmalar yapıyoruz” diyen İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Her iki derneğin üyelerini kaynaştırmak için yılda en az bir kere etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece İZİKAD, daha aktif bir yönetim anlayışı çizecek. Ayrıca ortak etkinliklerde toplantı salonları ve teknik imkânlar bedelsiz kullanılacak” ifadelerini kullandı.
    Genç İZİKAD’lıların projelerinde destek olacak bir dernekle işbirliği yapmaktan son derece memnun olduklarını sözlerine ekleyen Sezgin, “İZİKAD, yaptığı projeler ve imzaladığı protokollerle kadın derneği olmanın daha ötesinde bir kurumdur” dedi.

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