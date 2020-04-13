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    HaberlerEge Haberleri İZİKAD üyelerine korona eğitimi...
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    13.04.2020 - 00:03 |

    İZİKAD üyelerine korona eğitimi...

    İZİKAD üyelerine korona eğitimi...

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Akademi Eğitimleri’ni Kovid-19 salgını nedeniyle, internet ortamına taşıdı. Eğitimlerin konuğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay oldu. ‘Korona ile Yaşam’ eğitiminde Günay, virüsün yapısı, yayılım şekli, bulaşma gücü, korunma yolları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. Günay, “Toplum olarak solunum cihazlarına, yoğun bakım yatak sayısına konsantre olduk. Bunlar devleti yönetenlerin işi, bizim bu virüsün bulaşımını engelleyecek önlemlere odaklanmamız gerekiyor. Bu virüsü toplumsal olarak bilinçlenerek ve bu önlemleri harfiyen uygulayarak yenebiliriz” dedi. İZİKAD olarak neler yapabiliriz, topluma nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de, “Bu süreçte bilgi kirliliği de çok yüksek oranda oluyor. Doğru bilgiye ulaşmak zorlaştığı için biz de konunun uzmanı Prof. Dr. Türkay Günay’ı konuk ettik. Kendisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu

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