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    HaberlerEge Haberleri İzinsiz atık toplayan yandı
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    10.07.2020 - 00:04 |

    İzinsiz atık toplayan yandı

    İzinsiz atık toplayan yandı

    Karabağlar Belediyesi, izinsiz atık depolayanlarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Uzundere’deki 12 işletme ve mülk sahibine Çevre Kanunu kapsamında yasal süre verildi. Yaklaşık bir aylık yasal süreçte sahaların boşaltılması ve kirliliğin giderilmesi istendi. Verilen süre sonunda çalışmalarını sonlandırmayan kaçak depolara, Çevre Kanunu kapsamında ceza kesilecek. Ayrıca belediye tarafından hepsi boşaltılacak. Görüntü kirliliğini engellemelerin başlıca görevlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “İzinsiz atık depolayanlara karşı etkin bir mücadele veriyoruz” dedi.

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