İZLADAŞ’ın başarısını dünya onayladı

İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ), Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışması 2020/1. etabında en iyi skoru aldı.

100 tam puan

2017 yılından beri değerlendirmeye katılan İZLADAŞ, 31 ülkeden 65 laboratuvar ve 104 cihazın katıldığı karşılaştırma testine İZLADAŞ bu yıl dört cihazıyla katıldı. Cihazlar, tüm özelliklerde yüzde 100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 100 tam puan aldı. İZLADAŞ, aynı değerlendirme kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da birincilikler elde etmişti.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alarak kurulan İZLADAŞ ayrıca, Türkiye’de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini de taşıyor.