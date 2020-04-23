BİST98.1710,57EURO7,570,13USD6,980,04ALTIN384,561,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İZLADAŞ’ın başarısını dünya onayladı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 00:06 |

    İZLADAŞ’ın başarısını dünya onayladı

    İZLADAŞ’ın başarısını dünya onayladı

    İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ), Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışması 2020/1. etabında en iyi skoru aldı.

    100 tam puan

    2017 yılından beri değerlendirmeye katılan İZLADAŞ, 31 ülkeden 65 laboratuvar ve 104 cihazın katıldığı karşılaştırma testine İZLADAŞ bu yıl dört cihazıyla katıldı. Cihazlar, tüm özelliklerde yüzde 100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 100 tam puan aldı. İZLADAŞ, aynı değerlendirme kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da birincilikler elde etmişti.

    Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alarak kurulan İZLADAŞ ayrıca, Türkiye’de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini de taşıyor.

    BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a  getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında  Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber