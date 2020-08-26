İzmir, 2025’te 5.5 milyon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı Raporu’nda göre İzmir’in 2025’e kadar nüfusunun 5 milyon 545 bin olması öngörüldü. Planlamayla, parçacı ve sektörel planlamanın oluşturduğu sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak olası etkilerin engellenmesi, 2025 yılına kadar kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde gelişmenin yönlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

En kalabalık Torbalı

İlçelere bakıldığındaysa Aliağa nüfusunun 160 bin, Bayındır’ın 65 bin, Bergama’nın 142 bin, Beydağ’ın 22 bin, Çeşme’nin 70 bin, Dikili’nin 78 bin, Foça’nın 57 bin, Karaburun’un 27 bin, Kemalpaşa’nın 174 bin, Kınık’ın 49 bin, Kiraz’ın 60 bin, Ödemiş’in 177 bin, Seferihisar’ın 88 bin, Selçuk’un 50 bin, Tire’nin 134 bin, Torbalı’nın 280 bin, Urla’nın 112 bin olması bekleniyor.

Aliağa’nın gelişimi sürecek

Dev sanayi kuruluşlarıyla kentte öne çıkan Aliağa özelindeyse İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı Raporu’nda şu değerlendirme yapıldı:

“Oldukça geniş bir alanda imar planlarına sahip olan Aliağa’da, planların büyük bölümü sanayi kullanımına ait. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni kurulmuş olması ve tesis sayısının artması, yapımı süren limanlar ile İzmir Aliağa arasında ulaşımı kolaylaştıracak yatırımlar nedeniyle onaylı planların bulunduğu alanlar korundu. Mahalleye dönüşen eski köylerin çevresinde ve sanayi alanlarına yakın bölümlerde yeni gelişme alanları düzenlendi. Helvacı yerleşmesinin plan dönemi içerisinde tarım ve tarımsal sanayiye bağlı olarak gelişimini sürdüreceği görüldü. Yeni Şakran’da da sanayi alanlarına yakınlık, turizm potansiyelleri ve İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunun varlığı dikkate alınıp ilave gelişme alanları planlandı.”