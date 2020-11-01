İzmir, 30 Ekim’i unutmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm Ege’yi etkileyen 6.6’lık depremin merkezi konumundaki kentte devam eden arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik destekler hakkında bilgi verdi. 180 civarında vatandaşın enkaz altından çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soyer, geceyi dışarıda geçirenler için de gereken her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

En zor gece

25 can kaybı, 804 yaralı olduğunu belirten Soyer, “200’e yakını ağır yaralı ancak birçok mucize haber de alıyoruz. Enkaz halinde 19 binamız var. Kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalışıyor. Çevre illerden gelen çok sayıda ekip var. Umudumuzu koruyoruz, sağ çıkacak hemşehrilerimizi heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunan Soyer, “Gece boyunca kumanya dağıtımını sürdürdük. Parklarda, yeşil alanlarda, meydanlarda çok sayıda çadır kurduk. Mobil tuvaletler ulaştırdık. Belediye otobüslerini parkların çevresine yağmura ve soğuğa karşı bir sığınak olarak konuşlandırdık. Sıkıntılı ve zor bir geceydi şüphesiz. Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) vatandaşın taleplerini karşılamak için 24 saat görev başında” diye konuştu. Türkiye’nin depreme hazır olmadığının altını çizen Soyer, şöyle devam etti:

Deprem çalıştayı

“Çok hoyrat ve hızlı bir şehirleşme yaşandı. Hiçbir kentte böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Geçen ay Büyükşehir bünyesinde Deprem Daire Başkanlığı kurmuştuk. İzmir’in depreme hazırlığını sorgulamak adına da çalışmalara başladık. Önümüzdeki hafta ne kadar bilim insanımız varsa onları davet edeceğimiz hem İzmir’in yapı sorunu, hem İzmir’in deprem faylarını, hem de depreme karşı yapılması gereken hazırlıkları masaya yatıran bir çalıştay düzenleyeceğiz.”

Büyükşehir kimseyi yalnız bırakmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin hemen ardından hasarın yoğun olarak yaşandığı Bayraklı’ya gitti. Belediyenin tüm imkanlarını ihtiyacı olanlara sunmak üzere harekete geçtiklerini söyleyen Soyer, “İlk etapta 300 deprem çadırı ve seyyar tuvaletler kuruldu. İzmir İtfaiyesi ihtiyaca göre 600 çadır daha kuracak. İki komuta çadırı ve aşevi olarak kullanmak üzere de iki ayrı çadır daha kuruldu” dedi.

73 araç ve 172 personelle öncelikle yıkım bölgesine ve geceyi parklarda geçiren İzmirlilere destek veren Büyükşehir, kumanya dağıtımı yaptı. İzmirlilere 33 bin 255 kişilik çorba, döner ve ayran ulaştırıldı. Sabah saatlerinden itibaren ise 20 bin simit ve boyozun çay ve peynirle dağıtımı yapıldı. Pandemi önlemleri de alındı. Yurttaşlara 95 bin maske, 300 sıvı sabun ve dezenfektan dağıtıldı.

Gıda desteklerinin yanı sıra bin polar, 200 yağmurluk, 500 kişilik giyim malzemesi, 100 soba, 500 battaniye ve 100 çuval yakacak da İzmirlilere teslim edildi. 100 barınma, 3 taziye çadırı kuruldu. 450 battaniye ve seyyar aşevi ise depremden büyük ölçüde etkilenen Seferihisar’a gönderildi.