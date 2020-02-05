İzmir 4.5 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18.66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, Ankara’nın ardından 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir izledi. 2018 yılında 4 milyon 320 bin 519 olan İzmir nüfusuna 46 bin 732 kişi eklenmiş oldu.

İzmir’de nüfusu en yüksek ilçeler ise 510 bin 695 ile Buca, 480 bin 925 ile Karabağlar, 450 bin 992 ile Bornova, 351 bin 572 ile Konak ve 349 bin 290 ile Karşıyaka şeklinde sıralandı. Nüfusu en düşük ilçe ise 10 bin 759 ile Karaburun oldu. Kadın nüfusun oranı ise yüzde 50.2’lik oranla erkekleri geçti. Kentte 2 milyon 192 bin 932 kadın ve 2 milyon 174 bin 319 erkek yaşadığı belirlendi.

Bölgede Manisa ikinci

Diğer Ege kentlerinin nüfusu ise şöyle oldu: Aydın 1 milyon 110 bin 972, Balıkesir 1 milyon 28 bin 620, Denizli 1 milyon 37 bin 208, Manisa 1 milyon 440 bin 611, Muğla 983 bin 142 ve Uşak 370 bin 509. l DHA