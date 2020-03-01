İzmir-Ankara yolunda kar

Bölgede dün sabah başlayan kar yağışı nedeniyle, İzmir Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Uşak 25’inci Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personeli, İzmir- Ankara D 300 karayolunda ulaşımın aksamaması için Kavacık Mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasındaki bölümde çalışma başlattı. Ekipler, dört araçla yolda kar küreme işlemi yaparken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı trafik ekipleri ise, karayolu üzerinde belirli noktalarda sürücüleri yönlendiriyor. Karayolunda ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.